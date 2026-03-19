        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Giriş: 19.03.2026 - 22:26 Güncelleme:
        Kadirli-Andırın kara yolu Yenigün köyü yol ayrımında Ömer F'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil ile M.Ö yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler Ömer F. ve M.Ö ile araçlarda yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı.

        Kadirli'deki devlet ve özel hastanelere kaldırılan yaralılardan 14 yaşındaki Berkay F, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Durumu ağır olan sürücülerden Ömer F. de kaldırıldığı özel hastaneden Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

