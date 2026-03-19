Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kadirli-Andırın kara yolu Yenigün köyü yakınında, Muharrem D'nin kullandığı 80 ADZ 777 plakalı otomobil ile Selim Ö. idaresindeki 33 P 4812 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlardaki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince hastaneye kaldırılan yaralılardan Döne Özdağ (80), müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı yolda ekiplerin incelemesi sürüyor.

