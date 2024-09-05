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        İzinsiz tavus kuşu üreten şüpheliye 8 bin lira ceza

        OSMANİYE'de izinsiz tavus kuşu üretimi yapan şüpheliye 8 bin 326 lira cezai işlem uygulandı, 15 kuşa el konuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 11:11 Güncelleme: 05.09.2024 - 11:15
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        İzinsiz tavus kuşu üreten şüpheliye 8 bin lira ceza
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        OSMANİYE’de izinsiz tavus kuşu üretimi yapan şüpheliye 8 bin 326 lira cezai işlem uygulandı, 15 kuşa el konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Haydi Polisi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezindeki çiftlikte izinsiz şekilde tavus kuşu üretimi yapıldığı belirlendi. Adreste yapılan aramada 15 tavus kuşu yavrusu ele geçirildi. Çiftlik sahibi Fatih Y.'ye, 'Av ve Yaban Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet etmekten, 8 bin 326 Türk lirası ceza verildi. Yavru tavus kuşları, doğal yaşam alanına bırakılmak üzere el konulup, bakım ve tedavileri için DKMP Şubesi Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'ne götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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