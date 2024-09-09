Şehit Aykanat, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi

Elazığ’da yapılan törenin ardından Uzman Çavuş Mehmet Aykanat’ın cenazesi, memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Kümbet köyüne getirildi. Şehit Aykanat için Şehit Hanifi Şentürk Ortaokulu bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, askeri erkan, Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar katıldı. İl Müftüsü Ali Çakmak cenaze namazını kıldırdı. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, askerlerin omzunda köy mezarlığına götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

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