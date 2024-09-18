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        Okul servisiyle otomobil çarpıştı: 11 öğrenci yaralı

        OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 öğrenci hafif yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 15:42 Güncelleme: 18.09.2024 - 15:42
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        Okul servisiyle otomobil çarpıştı: 11 öğrenci yaralı
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        OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 öğrenci hafif yaralandı. Kaza, bir aracın kamerasına yansıdı.

        Kaza, sabah saatlerinde İrfanlı Mahallesi Asaf Namlı Bulvarı'nda meydana geldi. Harun Reşit İlkokulu öğrencilerini taşıyan Yunus E. idaresindeki 41 AUF 234 plakalı minibüs ile Emine D. yönetimindeki 01 EGG 30 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, elektrik direğine çarptı. Servisteki 11 öğrenci hafif yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Bir başka aracın kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri

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