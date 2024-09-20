Osmaniye'de terör propagandasına 2 tutuklama
OSMANİYE'de, terör örgütü PKK/KCK-YPG propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.
OSMANİYE’de, terör örgütü PKK/KCK-YPG propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede, PKK/YPG/PYD silahlı terör örgütü propagandası yaptığı ve faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu M.A. ve O.M.’nin yakalanması için il merkezinde kaldıkları adrese operasyon düzenlendi. Yapılan baskın sonucu yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.
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