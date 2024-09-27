Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, bir hafta sonra yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, 19 Eylül günü akşam saatlerinde Kadirli-Sumbas Karayolu Mehmetli Beldesi'nde meydana geldi. F.K. yönetimindeki hafif ticari araç ile Ceyhun Yenigün'ün kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Yenigün, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yenigün, 1 hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yenigün'ün ölümünün ardından F.K., jandarma tarafından gözaltına alındı.

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ceyhun Yenigün (17), bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.

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