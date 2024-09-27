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        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, bir hafta sonra yaşam mücadelesini kaybetti

        OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ceyhun Yenigün (17), bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 01:17 Güncelleme: 27.09.2024 - 01:20
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        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, bir hafta sonra yaşam mücadelesini kaybetti
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        OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ceyhun Yenigün (17), bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaza, 19 Eylül günü akşam saatlerinde Kadirli-Sumbas Karayolu Mehmetli Beldesi'nde meydana geldi. F.K. yönetimindeki hafif ticari araç ile Ceyhun Yenigün'ün kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Yenigün, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yenigün, 1 hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yenigün'ün ölümünün ardından F.K., jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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