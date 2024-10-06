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        Özgür Özel: Yaşar Kemal'in kaleminden dökülenler, hepimize vasiyettir (2)

        TOPLUAÇILIŞ TÖRENİNE KATILDICHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadirli Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 16:47 Güncelleme: 06.10.2024 - 16:50
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        Özgür Özel: Yaşar Kemal'in kaleminden dökülenler, hepimize vasiyettir (2)
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        TOPLUAÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadirli Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Özel, önemli açılışlar için kente geldiklerini söyledi. Kadirli Belediye Başkanının kente 6 ayda 2 kent lokantası kazandırdığını söyleyen Özel, öğrencilerin 50, sivillerin 60 liraya karnını doyurduğunu belirtti. Durumu iyi olan kişilerin de ‘Askıda yemek’ satın alarak yoksullara destek olabildiğini aktaran Özel, “Durumu iyi olan herkesi bu uygulamaya davet ediyorum. Rahmetli anneannemin ölüm yıl dönümünde bu sene evimizin önünde lokma döktürmek yerine Kadirli’deki kent lokantasına ihtiyaç sayısına kadar yemek asarak hayrını Kadirli’de yapacağım. Hepinizden bekliyorum” dedi.

        İlçedeki asfalt makinesinin 50 yıl önceki CHP’li Belediye Başkanı Osman Nuri Saygılı tarafından alındığını, bugün ise kapasitesi daha yüksek bir tesisi ilçeye kazandırdıklarını vurgulayan Özgür Özel, “MHP-AK Parti gelmiş, gitmiş kullanmış ama elimizdeki makine günde sadece ve sadece yamaları kapayacak kadar asfalt üretebilirken şimdi 1 saatte o makinenin 1 günde ürettiğinden fazlasını üretecek olan, onunla Kadirli’de asfaltlanmamış bir karış yol bırakmayacağımız bir tesisi bugün 50 yıl sonra yine bir CHP’li belediye başkanı Mustafa Mert Başkanım aldı, açıyor ve adını Osman Nuri Saygılı Asfalt Üretim Tesisi koyuyoruz. Birileri seçim sırasında kötüler, der ki başkanın kızı kreşten gelmiş, ‘Baba biz terörist miyiz?’ demiş. Niye? Kreştekiler evindekilerden, büyüklerinden öyle duyuyor, öyle söylüyor diye. Terörist dedikleri partinin il başkanı şehit cenazesi peşinde koşarken kalp krizinden ölüyor, Kadirlili evladımız. Bir başkası da geliyor, 50 yıldır bizim aldığımız makineyi kullananlardan belediyeyi alıp 20 kat daha güçlüsünü alıyor, Kadirli’ye hizmet getiriyor. ‘CHP çöptür, çukurdur’ diyenlere açtıkları çukurları kapatmak için asfalt şantiyemiz hediye ediyoruz” diye konuştu.

        OSMANİYE’YE FISTIK İŞLETME TESİSİ

        İnsanların burada aldığı belediyecilik hizmetinden memnun olduğunu ama genel iktidardan memnun olmadığını söyleyen Özel şöyle devam etti:

        “Burada fıstık üretiyorlar. Fıstığı üretirken dünya masrafı var. Üretiyorlar, satmaya gelince 25 lira 30 lira fiyatla karşılaşıyorlar. 30 lira için senedi kabul et, çeki kabul et, vadeyi kabul et, o gün gelirse öderiz ya da bazen de ödenemiyor. Yok, hemen para istiyorsan 25 lira veriyorlar. Geçen sene 80 liraya fıstık satılan yerde borçlu çiftçiyi, peşinde bankanın olduğu fıstıkçıyı, ilaç satın almış borcunu ödeyecek fıstıkçıyı zor gününde yakalayıp elinden 25 liraya fıstığı alana yazıklar olsun. Bu düzene yazıklar olsun. Dün Adana’da Ziraat Odaları bir araya geldik. Dediler ki; ‘Bizi bunların elinden kurtarın.’ Nasıl olacak? Fıstık işletme tesisi olmalı. Güvenebileceğimiz, işletebileceğimiz, fıstığımızı alabileceğimiz, gerektiğinde depolattırabileceğimiz, istediğimiz zaman satacağımız tesis istiyoruz. Bugün Adana Büyükşehir Belediye Başkanım Zeydan Karalar burada. Bu tesisi en kısa sürede hayata geçirmenin sözünü verdi.”

        ‘MALİYETİ 25 LİRA OLAN PAMUĞU 20 LİRAYA ALIYORLAR’

        Çiftçilerin sıkıntılarına ilişkin konuşan Özel, şunları dedi:

        “Benim doğduğum yer, benim memleketim Manisa’da da ikinci memleketimde de pamuğa ‘beyaz altın’ derler. Geçmişte pamuğu sattığında borcunu ödeyen, traktörünü yenileyen, evladını evlendirenler şimdi pamuğu zararına satıyorlar. Pamuğun maliyeti 25 lira. Bugün 20 liraya, 22 liraya pamuk alıyorlar. Manisa’da kendi köyümde bir teyzem torununu evlendiriyor, düğünü yapmış Manisa’da daracık bir salonda. Gittim elini öptüm, ‘yenge’ dedim, ‘canın sıkkın.’ Elinde bir plastik tabak. İçinde 3 tane kuru pasta. O tabağı çarpışan taksi gibi salladı. ‘Bak şu halimize’ dedi. Bir ittirdi, küçük bardaktaki limonata masaya döküldü. ‘Bunun babasını 4 gün 3 gece evlendirdik biz. Bunun babasına bir dana kestik, 3 gün de koç kestik’ diyor. ‘Şimdi bunu evlendiriyoruz, 3 tane kuru pasta bu da borçla alındı borçla yapıldı.’ O gün 3 gece 4 gün düğün yapan pamukçuyu bugün perişan eden düzene yazıklar olsun.”

        ‘10 DEPREMZEDEDEN 7’Sİ HALA ÇADIRDA, KONTEYNERDE’

        Deprem konutlarıyla ilgili eleştiride bulunan Özel, “Büyük bir deprem yaşadık, Allah rahmet eylesin hem Osmaniye’de hem de 10 vilayette çok kayıp verdik. Deprem sonrası çıktılar ‘Bir yılda tüm evleri yapacağız’ dediler. ‘Yapamazsınız, kandırmayın’ dedik. Söz veriler ama sonunda ‘650 bin konutu bir yılda bitireceğiz’ dediler, ikinci yıl geliyor 20 ay oldu daha 101 bin konut yaptılar. Yani konutların yüzde 30'unu verdiler. Osmaniye’de de durum farklı değil, ‘11 bin 225 konut yapacağız’ dediler. Şimdiye kadar verdikleri konut 4 bin 79. Bu konuyu milletvekilimiz Asu Kaya ifade etti. Valilik doğru olmadığını söylemişti. Ama resmi rakamlar Asu Kaya’yı doğruladı. Burada da 3 depremzededen 2 tanesi halen daha evine kavuşamadı. Türkiye’de 10 depremzededen 7 tanesi ikinci yıl geliyor hala daha çadırda, hala daha konteynerde. Hepimizin büyük dertleri var. Fıstıkçı dertli, emekli dertli, çalışanlar, köylüler dertli. Üzülmeyin, tüm dertlerin var bir çaresi onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi."

        Özel, konuşmasının ardından Hatay'a hareket etti.

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