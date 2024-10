Özgür Özel: Yaşar Kemal'in kaleminden dökülenler, hepimize vasiyettir (2)

TOPLUAÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadirli Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Özel, önemli açılışlar için kente geldiklerini söyledi. Kadirli Belediye Başkanının kente 6 ayda 2 kent lokantası kazandırdığını söyleyen Özel, öğrencilerin 50, sivillerin 60 liraya karnını doyurduğunu belirtti. Durumu iyi olan kişilerin de ‘Askıda yemek’ satın alarak yoksullara destek olabildiğini aktaran Özel, “Durumu iyi olan herkesi bu uygulamaya davet ediyorum. Rahmetli anneannemin ölüm yıl dönümünde bu sene evimizin önünde lokma döktürmek yerine Kadirli’deki kent lokantasına ihtiyaç sayısına kadar yemek asarak hayrını Kadirli’de yapacağım. Hepinizden bekliyorum” dedi.

OSMANİYE’YE FISTIK İŞLETME TESİSİ

İnsanların burada aldığı belediyecilik hizmetinden memnun olduğunu ama genel iktidardan memnun olmadığını söyleyen Özel şöyle devam etti:

“Burada fıstık üretiyorlar. Fıstığı üretirken dünya masrafı var. Üretiyorlar, satmaya gelince 25 lira 30 lira fiyatla karşılaşıyorlar. 30 lira için senedi kabul et, çeki kabul et, vadeyi kabul et, o gün gelirse öderiz ya da bazen de ödenemiyor. Yok, hemen para istiyorsan 25 lira veriyorlar. Geçen sene 80 liraya fıstık satılan yerde borçlu çiftçiyi, peşinde bankanın olduğu fıstıkçıyı, ilaç satın almış borcunu ödeyecek fıstıkçıyı zor gününde yakalayıp elinden 25 liraya fıstığı alana yazıklar olsun. Bu düzene yazıklar olsun. Dün Adana’da Ziraat Odaları bir araya geldik. Dediler ki; ‘Bizi bunların elinden kurtarın.’ Nasıl olacak? Fıstık işletme tesisi olmalı. Güvenebileceğimiz, işletebileceğimiz, fıstığımızı alabileceğimiz, gerektiğinde depolattırabileceğimiz, istediğimiz zaman satacağımız tesis istiyoruz. Bugün Adana Büyükşehir Belediye Başkanım Zeydan Karalar burada. Bu tesisi en kısa sürede hayata geçirmenin sözünü verdi.”