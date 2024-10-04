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        Osmaniye'de DEAŞ şüphelisi tutuklandı

        Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 15:52 Güncelleme: 04.10.2024 - 15:52
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        Osmaniye'de DEAŞ şüphelisi tutuklandı
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        Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçe ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu M.S. gözaltına alındı.

        M.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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