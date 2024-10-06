Osmaniye'de otomobilde 4 düzensiz göçmen yakalandı
Osmaniye'de, şüphe üzerine durdurulan otomobilde 4 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Osmaniye'de, şüphe üzerine durdurulan otomobilde 4 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine İsmail A. idaresindeki otomobili durdurdu.
Ekipler, yaptıkları kontrolde araçtaki 4 Suriye uyruklunun yurda yasal olmayan yollarla girdiğini belirledi.
Sürücü İsmail A, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı, düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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