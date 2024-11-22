Ölüme terk edilen yaralı eşeği tedavi ettirip, yeniden yürümesini sağladı

SİİRT'te yaralı halde ölüme terk edilen ve hayvansever Mehmet Yüce tarafından Osmaniye'deki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirilen 'Dost' adlı eşek, 6 aylık tedavisi sonrası iyileşip, yürümeye başladı. Yüce, "Canımız, tedavisi sonrasında ömrünü buradaki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde geçirecek" dedi.

Siirt'teki bir arazide sağ arka ayağı yaralı ölüme terk edilen eşek, mayıs ayında hayvansever Mehmet Yüce tarafından bulundu. Sosyal medyadan yardım çağrısı yapan Yüce, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) merkezi ile de irtibata geçti. Yüce, eşeği kendi aracıyla Osmaniye'deki HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirdi. Gönüllü veteriner hekim Ali Laçinbala tarafından yapılan muayenede; eşeğin sağ arka ayağında açık yara ve kırık tespit edildi. Yoğun bir tedaviye alınan ve 'Dost' adlı verilen eşek, 6 ay sonunda iyileşip, yürümeye başladı.

'700 KİLOMETRE YOL KATEDEREK OSMANİYE’YE GETİRDİK Mehmet Yüce, "Siirt'in çıkışına atmışlardı, biz de ihbar sonrası bu canımıza ulaştık. Daha sonra Hayvan Hakları Federasyonu ile görüştük. Sağ olsunlar ilgileneceklerini söylediler. Bizler de bu canımızı bulunduğu yerden alıp, 700 kilometre yol katederek Osmaniye'ye getirdik. Ayağı kırık. Canımız, tedavisi sonrasında ömrünü buradaki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde geçirecek" dedi.