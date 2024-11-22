Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Ölüme terk edilen yaralı eşeği tedavi ettirip, yeniden yürümesini sağladı

        SİİRT'te yaralı halde ölüme terk edilen ve hayvansever Mehmet Yüce tarafından Osmaniye'deki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirilen 'Dost' adlı eşek, 6 aylık tedavisi sonrası iyileşip, yürümeye başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 10:38 Güncelleme: 22.11.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ölüme terk edilen yaralı eşeği tedavi ettirip, yeniden yürümesini sağladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİİRT'te yaralı halde ölüme terk edilen ve hayvansever Mehmet Yüce tarafından Osmaniye'deki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirilen 'Dost' adlı eşek, 6 aylık tedavisi sonrası iyileşip, yürümeye başladı. Yüce, "Canımız, tedavisi sonrasında ömrünü buradaki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde geçirecek" dedi.

        Siirt'teki bir arazide sağ arka ayağı yaralı ölüme terk edilen eşek, mayıs ayında hayvansever Mehmet Yüce tarafından bulundu. Sosyal medyadan yardım çağrısı yapan Yüce, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) merkezi ile de irtibata geçti. Yüce, eşeği kendi aracıyla Osmaniye'deki HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirdi. Gönüllü veteriner hekim Ali Laçinbala tarafından yapılan muayenede; eşeğin sağ arka ayağında açık yara ve kırık tespit edildi. Yoğun bir tedaviye alınan ve 'Dost' adlı verilen eşek, 6 ay sonunda iyileşip, yürümeye başladı.

        '700 KİLOMETRE YOL KATEDEREK OSMANİYE’YE GETİRDİK

        Mehmet Yüce, "Siirt'in çıkışına atmışlardı, biz de ihbar sonrası bu canımıza ulaştık. Daha sonra Hayvan Hakları Federasyonu ile görüştük. Sağ olsunlar ilgileneceklerini söylediler. Bizler de bu canımızı bulunduğu yerden alıp, 700 kilometre yol katederek Osmaniye'ye getirdik. Ayağı kırık. Canımız, tedavisi sonrasında ömrünü buradaki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde geçirecek" dedi.

        'DİĞER ARKADAŞLARIYLA ÇOK İYİ GEÇİNİYOR'

        Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise eşeğin yarasının 6 aylık bir tedavi sürecinin ardından tamamen iyileştiğini belirtip, "Buradaki diğer arkadaşlarıyla çok iyi geçiniyor. İnsanoğlu tarafından sömürülmüş canlarımız, bizlerin uğraşlarıyla, sizlerin de destekleriyle burada eski sağlıklarına ulaştıkları gibi özgürce yaşayıp, ecelleriyle ölene kadar da burada beslenmeye devam ediyorlar. Bakımlarını da biz gönüllü veteriner hekimler olarak, HAYTAP olarak ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. Onlara ikinci bir yaşam hakkı vermek için burada, boş zamanlarımızda, onlarla ilgileniyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp mezar soruşturması! 18 yıl önce öldürüldü, defin yeri bulunamıyor
        Kayıp mezar soruşturması! 18 yıl önce öldürüldü, defin yeri bulunamıyor
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son durum nedir?
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son durum nedir?
        Play-off'taki rakibimiz belli oluyor
        Play-off'taki rakibimiz belli oluyor
        Rusya'nın 'deneysel' balistik füzesi hakkında neler biliniyor?
        Rusya'nın 'deneysel' balistik füzesi hakkında neler biliniyor?
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarı QuanT
        Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarı QuanT
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        16 kilo kaçak altını tuvaletten kaçırdılar!
        16 kilo kaçak altını tuvaletten kaçırdılar!
        Evlilikte kriz çıktı
        Evlilikte kriz çıktı
        Savcıdan sanığa: "Çocuğu öldür dese öldürecek misin?"
        Savcıdan sanığa: "Çocuğu öldür dese öldürecek misin?"
        Eşiyle bir kişiyi öldürmüştü! Katil zanlısı kaçamadı!
        Eşiyle bir kişiyi öldürmüştü! Katil zanlısı kaçamadı!
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        Bin liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
        Bin liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Çalışma ömründe AB’de sonuncuyuz
        Çalışma ömründe AB’de sonuncuyuz
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de Gençler Bovling İl Birinciliği müsabakaları yapıldı
        Osmaniye'de Gençler Bovling İl Birinciliği müsabakaları yapıldı
        Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Osmaniye'de jandarma ekipleri "cayrokopter" ile trafik denetimi yaptı
        Osmaniye'de jandarma ekipleri "cayrokopter" ile trafik denetimi yaptı
        Osmaniye'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaral...
        Osmaniye'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaral...
        Osmaniye Devlet Hastanesine "Anne Dostu Hastane" ödülü verildi
        Osmaniye Devlet Hastanesine "Anne Dostu Hastane" ödülü verildi
        TIR'daki 6 kilo skunku 'Pars' buldu
        TIR'daki 6 kilo skunku 'Pars' buldu