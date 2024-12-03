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        Osmaniye'de otomobil, traktörün römorkuna çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (2)

        ÖLÜSAYISI 2'YE YÜKSELDİOsmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin, önündeki traktörün römorkuna çarptığı kazada yaşamını yitiren Hasan Kuşçu'nun ardından hastanede tedaviye alınan traktör sürücüsü Musa Contarlı da kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 01:06 Güncelleme: 03.12.2024 - 01:10
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        Osmaniye'de otomobil, traktörün römorkuna çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (2)
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        ÖLÜSAYISI 2’YE YÜKSELDİ

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin, önündeki traktörün römorkuna çarptığı kazada yaşamını yitiren Hasan Kuşçu'nun ardından hastanede tedaviye alınan traktör sürücüsü Musa Contarlı da kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü İ.İ.K.’nın hastanedeki tedavisi devam ederken, kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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