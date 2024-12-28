Yol kenarında bekleyen yaya, otomobilin çarpmasıyla öldü

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 80 AFH 675 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen Cennet Karacücük’e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Cennet Karacücük, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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