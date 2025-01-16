Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Polis memurunun öldürdüğü 5 yakını, yan yana toprağa verildi

        ADANA ve Mersin'in Tarsus ilçesinde polis memuru Mehmet Tehçi'nin (43) öldürdüğü kayınpederi Yusuf (64), kayınvalidesi Hüsne (61), kayınpederinin kız kardeşi Semiha Tehçi (53), eşi Ferdane (37) ile kayınbiraderi matematik öğretmeni İsmail Tehçi'nin (44) cenazeleri, Osmaniye'de yan yana toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 13:32 Güncelleme: 16.01.2025 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polis memurunun öldürdüğü 5 yakını, yan yana toprağa verildi
        ABONE OL

        ADANA ve Mersin'in Tarsus ilçesinde polis memuru Mehmet Tehçi'nin (43) öldürdüğü kayınpederi Yusuf (64), kayınvalidesi Hüsne (61), kayınpederinin kız kardeşi Semiha Tehçi (53), eşi Ferdane (37) ile kayınbiraderi matematik öğretmeni İsmail Tehçi'nin (44) cenazeleri, Osmaniye'de yan yana toprağa verildi.

        Tarsus Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Tehçi tarafından Adana'nın Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde dün boğazları kesilerek öldürülen Yusuf Tehçi ile eşi Hüsne ve kız kardeşi Semiha Tehçi ve Mersin'in Tarsus ilçesindeki evinde bıçaklanarak öldürülen Ferdane Tehçi ve görev yaptığı okuldan konuşmak için yanına çağırıp, otomobille boş bir araziye götürüp öldürdüğü kayınbiraderi İsmail Tehçi'nin cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. 5 cenaze, Osmaniye merkeze bağlı Tehçi köyü mezarlığına götürüldü. Güvenlik güçlerinin sıkı önlem aldığı cenazede, Yusuf, Hüsne, Semiha, Ferdane ve İsmail Tehçi'nin cenazeleri, kılınan namazın ardından yan yana açılan mezarlarda topağa verildi.

        SORGUSU SÜRÜYOR

        Osmaniye'ye kendi babası Ökkeş Tehçi'yi öldürmek için giderken Adana'nın Ceyhan ilçesinde yakalanan Mehmet Tehçi'nin polisteki sorgusu sürüyor. Cinayetler sırasında otomobilde bulunan şüphelinin 2 çocuğu da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        İstanbul'da sahte içkiden 30 can kaybı!
        İstanbul'da sahte içkiden 30 can kaybı!
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Çöpleri ayrıştıran bant üzerinde yeni doğmuş bebek!
        Çöpleri ayrıştıran bant üzerinde yeni doğmuş bebek!
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Gebeliği takip eden görevliler vahşeti ortaya çıkardı!
        Gebeliği takip eden görevliler vahşeti ortaya çıkardı!
        Transferde sıcak saatler!
        Transferde sıcak saatler!
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        Zaha, ABD yolcusu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Elon Musk Avrupa siyasetini böldü
        Elon Musk Avrupa siyasetini böldü
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Prim borcu olana hastane yok
        Prim borcu olana hastane yok
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?

        Benzer Haberler

        Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 100. yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 100. yıl dönümü kutlandı
        Osmaniye'de seyir halindeki otomobil alev aldı
        Osmaniye'de seyir halindeki otomobil alev aldı
        Adana ve Mersin'de öldürülen 5 kişinin cenazesi Osmaniye'de defnedildi
        Adana ve Mersin'de öldürülen 5 kişinin cenazesi Osmaniye'de defnedildi
        Osmaniye'de öğrenciler çevre bilincine seslendirdikleri şarkılarla dikkati...
        Osmaniye'de öğrenciler çevre bilincine seslendirdikleri şarkılarla dikkati...
        Osmaniye'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        Osmaniye'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        Osmaniye'de müstakil evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Osmaniye'de müstakil evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi