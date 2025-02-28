Sokakta silahlı kavga: 3 yaralı

Olay, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı İrfanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Açılan ateşte Ş.T. U.K. ve M.Ş. yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Yalılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

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