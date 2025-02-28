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        Sokakta silahlı kavga: 3 yaralı

        OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 22:22 Güncelleme: 28.02.2025 - 22:25
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        Sokakta silahlı kavga: 3 yaralı
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        OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Olay, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı İrfanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Açılan ateşte Ş.T. U.K. ve M.Ş. yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Yalılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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        Galeri
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