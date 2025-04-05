Dedesinin hobisiydi; evinin çatısında 300 güvercine bakıyor

OSMANİYE'de, mobilyacı Hakan Tuncer (51), dedesinden kalan güvercin yetiştiriciliği hobisini sürdürüyor. Evinin çatısında özel kümesler yaptıran Tuncer, çeşitli ırklarda 300 güvercin besliyor.

Mobilyacı Hakan Tuncer, Dereobası köyündeki evinin çatı katında oluşturduğu yuvalarda çeşitli ırklarda 300 güvercinini besliyor. Dedesinden alıştığı hobisini sürdüren Tuncer, her güvercinin bölgeye göre ırklarının değiştiğini söyledi. Güvercin beslemenin dedesinden babasına, ondan da kendine hobi olarak kaldığını anlatan Tuncer, "Şanlıurfa, Gaziantep, bu taraflara doğru bu filo ırklarını, yani uçurup havada karıştırma özelliği olan kuşları besliyoruz genelde. Batı bölgelere doğru, taklacı dediğimiz tür kuşlar daha yaygın. Posta güvercini ise bu bölgede olduğu gibi Türkiye genelinde de var. Posta güvercini beslemek ise ayrı bir tutku. Onlar, kuşları örneğin Şanlıurfa'dan bırakıyor İstanbul’da final oluyor. Yani bizim tarzımızın tamamen dışında. Bu da Türkiye genelinde hemen hemen her ilde var gibi" dedi.

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