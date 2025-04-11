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        Küçük Aysima'ya, dökülen kaşlarının yerine kalıcı makyajla kaş yapıldı

        OSMANİYE'de kirpik, kaş ve saçları dökülen Aysima İlengiz'e (8) kalıcı makyajla kaş yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 11:17 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:17
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        Küçük Aysima'ya, dökülen kaşlarının yerine kalıcı makyajla kaş yapıldı
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        OSMANİYE'de kirpik, kaş ve saçları dökülen Aysima İlengiz’e (8) kalıcı makyajla kaş yapıldı. Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in desteğiyle yapılan kaşın ardından dökülen saç ve kirpikleri için tedavi arayışına girilen Aysima, "23 Nisan Çocuk Bayramı'ndan önce kaşlarıma kavuştum, çok mutluyum" dedi.

        Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki ziyaretleri sırasında bakkal dükkanı işleten babasının yanında gördüğü, kirpik, kaş ve saçları dökülen Aysima İlengiz ile tanıştı. Başkan Çenet, Aysima ile sohbetinde, “Kızımız bu günleri de aşar, büyür, iyileşir ve eski günlerine döner. Ankara’da İstanbul’da ileri tedavisi varsa bunun araştırmasını yapalım ve tedavisi varsa en kısa zamanda yaptıralım” dedi. Başkan Çenet’in girişiminin ardından Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Hizmetler birimi tarafından evinden alınan Aysima’nın kaşlarına, götürüldüğü güzellik merkezinde kalıcı makyajla microblading uygulanarak kaş yapıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerine kaşları ile katılacak olmanın mutluluğunu yaşayan Aysima İlengiz, Başkan Çenet ve güzellik merkezi çalışanlarına teşekkür etti.

        AYSİMA’NIN KAŞLARINI YAPILARAK MUTLU EDİLDİ

        Aysima’nın saçları döküldüğü için kötü günler yaşadığını ifade eden güzellik merkezi sahibi Zeynep Demir, “Benim için büyük bir mutluluk oldu. Böyle bir güzel projede, iyilik içerisinde yer aldığım için çok mutluyum” dedi.

        Çocuğunun 2 yaşından bu yana kaş ve saçlarının döküldüğünü söyleyen Meryem İlengiz ise “Yakın zamanda da saçlarına kavuşacak inşallah. Sonrasında doktor tedavisi için de bir araştırma içerisindeler. İnşallah tedavi sonrasında da daha iyi daha güzel günler bizi bekleyecek” diye konuştu.

        ‘SAÇI İÇİN DE UĞRAŞIYORLAR’

        Kızı Aysima’nın okulda kaş ve saçları olmadığı için zor günler geçirdiğini ifade Meryem İlengiz, “Eve gelip bana benim üzülmememi istemediği için yansıtmamaya çalışıyordu ama kuzeni anlatıyordu. Çok içine kapandı evden çıkmamaya başlamıştı. 23 Nisan kutlamalarına yetiştirmek için çalıştılar. Çok şükür kaşlarına bugün kavuştu, çok da güzel oldu kızım. Çok mutluyuz. Saçı için de uğraşılıyor, inşallah saçlarına da kavuşur kızım” dedi.

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