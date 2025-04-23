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        Sulama kanalında ellerini yıkarken elektrik akımına kapılan Özlem ile onu kurtarmak isteyen annesi öldü

        OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, sulama kanalı kenarında oynarken ellerini yıkamak istediği sırada elektrik akımına kapılan Özlem (6) ve onu kurtarmaya çalışan annesi Cennet Üstün (37), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 20:39 Güncelleme: 23.04.2025 - 20:39
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        Sulama kanalında ellerini yıkarken elektrik akımına kapılan Özlem ile onu kurtarmak isteyen annesi öldü
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        OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, sulama kanalı kenarında oynarken ellerini yıkamak istediği sırada elektrik akımına kapılan Özlem (6) ve onu kurtarmaya çalışan annesi Cennet Üstün (37), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin yanındaki sulama kanalı kenarında oynayan Özlem Üstün, suda ellerini yıkamak istediği sırada elektrik akımına kapıldı. Kızının çırpındığını gören anne Cennet Üstün, panikle suya atlayarak onu kurtarmaya çalıştı, ancak o da akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından ilçeye verilen elektrik kesilirken, yaralı anne ve kızı, sağlık ekiplerince Toprakkale Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Talihsiz anne- kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ekipler, sulama kanalındaki elektrik kaçağının nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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