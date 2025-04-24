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        Sulama kanalında akıma kapılan Özlem ve annesi toprağa verildi; 9 gözaltı (2)

        GÜVENLİKKAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTIOsmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, sulama kanalı kenarında oynarken ellerini yıkamak istediği sırada elektrik akımına kapılan Özlem (6) ve onu kurtarmaya çalışan annesi Cennet Üstün'ün (37) yaşamını yitirdiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 23:52 Güncelleme: 24.04.2025 - 23:52
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        Sulama kanalında akıma kapılan Özlem ve annesi toprağa verildi; 9 gözaltı (2)
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        GÜVENLİKKAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

        Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, sulama kanalı kenarında oynarken ellerini yıkamak istediği sırada elektrik akımına kapılan Özlem (6) ve onu kurtarmaya çalışan annesi Cennet Üstün’ün (37) yaşamını yitirdiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Özlem'in sulama kanalında ellerini yıkadığı sırada akıma kapılması, ardından onu kurtarmak için koşan annesi Cennet'in de akıma kapıldığı anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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