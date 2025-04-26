Osmaniye'de sulama kanalında akıma kapılan anne ve çocuğunun ölümüne ilişkin 4 kişi tutuklandı

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, sulama kanalı kenarında oynarken, ellerini yıkamak istediği sırada elektrik akımına kapılan Özlem (6) ve onu kurtarmaya çalışan annesi Cennet Üstün’ün (37) yaşamını yitirdiği olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay 23 Nisan günü saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Kışla Mahallesi Şehit Polis Mahmut Ava Sokak’ta meydana geldi. Evlerinin yanındaki sulama kanalının kenarında oynayan Özlem Üstün, suda ellerini yıkamak isterken elektrik akımına kapıldı. Kızının çırpındığını gören anne Cennet Üstün de panikle suya atlayıp kurtarmaya çalışırken akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada ilçeye verilen elektrik kesilirken, akıma kapılan anne ve kızı, sağlık ekipleri tarafından Toprakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ile kızı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.