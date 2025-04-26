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        Osmaniye'de sulama kanalında akıma kapılan anne ve çocuğunun ölümüne ilişkin 4 kişi tutuklandı

        OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, sulama kanalı kenarında oynarken, ellerini yıkamak istediği sırada elektrik akımına kapılan Özlem (6) ve onu kurtarmaya çalışan annesi Cennet Üstün'ün (37) yaşamını yitirdiği olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 23:21 Güncelleme: 26.04.2025 - 23:25
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        Osmaniye'de sulama kanalında akıma kapılan anne ve çocuğunun ölümüne ilişkin 4 kişi tutuklandı
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        OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, sulama kanalı kenarında oynarken, ellerini yıkamak istediği sırada elektrik akımına kapılan Özlem (6) ve onu kurtarmaya çalışan annesi Cennet Üstün’ün (37) yaşamını yitirdiği olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay 23 Nisan günü saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Kışla Mahallesi Şehit Polis Mahmut Ava Sokak’ta meydana geldi. Evlerinin yanındaki sulama kanalının kenarında oynayan Özlem Üstün, suda ellerini yıkamak isterken elektrik akımına kapıldı. Kızının çırpındığını gören anne Cennet Üstün de panikle suya atlayıp kurtarmaya çalışırken akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada ilçeye verilen elektrik kesilirken, akıma kapılan anne ve kızı, sağlık ekipleri tarafından Toprakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ile kızı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Hastane morgundan dün alınan anne ve kızın cenazeleri, sabah saatlerinde Kışla Mahallesi Kışla Mezarlığı'na getirildi. Anne kız, kılınan cenaze namazının ardından yan yana gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        4 KİŞİ TUTUKLANDI

        Osmaniye Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, “Konu ile ilgili Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma neticesinde yapılan incelemede; olay yeri yakınlarında bir doğal gaz firması tarafından yapılan kazı çalışmaları sırasında elektrik kablolarının zarar gördüğü ve kaçak elektrik akımı oluşturduğu değerlendirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile 9 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

        Emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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