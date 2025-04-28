Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 5 yaralı

        OSMANİYE'nin Düziçi ve Bahçe ilçeleri arasındaki otoyolda otomobilin önündeki TIR'a arkadan çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 23:41 Güncelleme: 28.04.2025 - 23:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 5 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        OSMANİYE'nin Düziçi ve Bahçe ilçeleri arasındaki otoyolda otomobilin önündeki TIR’a arkadan çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, 22.30 sularında Osmaniye'nin Düziçi ilçesi ile Bahçe ilçesi arasındaki otoyolda meydana geldi. Sürücülerin kimlikleri henüz belirlenemeyen seyir halindeki 21 AFA 658 plakalı otomobil, aynı yönde giden TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kontrolden çıkarak yan yattı. Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından yol tamamen ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi
        İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pakistan: Önümüzdeki 3-4 gün önemli
        Pakistan: Önümüzdeki 3-4 gün önemli
        Emekli astsubay oğlunu kilitledi, eşini vurdu, kendi canına kıydı
        Emekli astsubay oğlunu kilitledi, eşini vurdu, kendi canına kıydı
        Trabzonspor, Gençlik Ligi'nde 2. oldu!
        Trabzonspor, Gençlik Ligi'nde 2. oldu!
        Samsun'da 3 ölüme 1 tutuklama
        Samsun'da 3 ölüme 1 tutuklama
        Yunus Akgün'e Ada kancası!
        Yunus Akgün'e Ada kancası!
        Aydın'da Roma dönemine ait 'oda mezar' bulundu
        Aydın'da Roma dönemine ait 'oda mezar' bulundu
        Emniyetten ‘jammer’ açıklaması
        Emniyetten ‘jammer’ açıklaması
        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ifadesi ortaya çıktı!
        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ifadesi ortaya çıktı!
        28 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        28 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Donald Trump'ın ilk 100 günü... Neler yaptı?
        Donald Trump'ın ilk 100 günü... Neler yaptı?
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        X hesabı yeniden görünür hale geldi
        X hesabı yeniden görünür hale geldi
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        “Bant” ifadesi
        “Bant” ifadesi
        Adalı'dan transfer açıklaması!
        Adalı'dan transfer açıklaması!
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        Bakan Ersoy: Ankara'nın modern mirası UNESCO'da
        Bakan Ersoy: Ankara'nın modern mirası UNESCO'da

        Benzer Haberler

        Kadirli'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 9 şüpheli tutukland...
        Kadirli'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 9 şüpheli tutukland...
        Osmaniye'de orman işçisi çift geçimlerini çam ağaçlarından sağlıyor
        Osmaniye'de orman işçisi çift geçimlerini çam ağaçlarından sağlıyor
        Osmaniye'de lokanta çalışanı, boğazına yemek kaçan müşteriyi Heimlich manev...
        Osmaniye'de lokanta çalışanı, boğazına yemek kaçan müşteriyi Heimlich manev...
        Osmaniye'de seyir halindeki kamyonun açılan kasa kapağı panelvana çarptı
        Osmaniye'de seyir halindeki kamyonun açılan kasa kapağı panelvana çarptı
        Osmaniye'de sulama kanalında akıma kapılan anne ve çocuğunun ölümüne ilişki...
        Osmaniye'de sulama kanalında akıma kapılan anne ve çocuğunun ölümüne ilişki...
        Osmaniye'de anne ile kızının elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili 4...
        Osmaniye'de anne ile kızının elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili 4...