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        Otoyolda devrilen TIR'ın şoförü öldü

        OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde otoyolda devrilen TIR'ın şoförü Fatih Mehmet Yazar hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 09:43 Güncelleme: 29.04.2025 - 09:45
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        Otoyolda devrilen TIR'ın şoförü öldü
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        OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde otoyolda devrilen TIR'ın şoförü Fatih Mehmet Yazar hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 06.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi gişeleri yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Fatih Mehmet Yazar yönetimindeki TIR, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yazar'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yazar'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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