Otoyolda devrilen TIR'ın şoförü öldü

Kaza, saat 06.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi gişeleri yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Fatih Mehmet Yazar yönetimindeki TIR, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yazar'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yazar'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

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