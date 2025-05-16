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        Bakan Tunç: Terörsüz Türkiye hedefiyle kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz (2)

        OSMANİYE'DETEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDIAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hatay'daki törenin ardından Osmaniye'ye geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 21:01 Güncelleme: 16.05.2025 - 21:05
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        Bakan Tunç: Terörsüz Türkiye hedefiyle kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz (2)
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        OSMANİYE'DETEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hatay'daki törenin ardından Osmaniye'ye geçti. Bakan Tunç, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yeni adalet sarayının temel atma törenine katıldı. Düziçi’nde inşa edilecek yeni adalet sarayının teknik altyapısı güçlü, depreme dayanıklı ve modern bir yapı olacağını ifade eden Tunç, 5 bin 980 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olacağını söyledi. 18 hakim ve Cumhuriyet savcısı odası, 5 duruşma salonu, icra müdürlüğü ve ilçe seçim müdürlüğü yer alacak binanın temel atma töreninde konuşan Bakan Tunç, “Deprem bölgesindeki tüm illerimizi inşa, imar ve ihya etmek için çalışmalarımıza kesintisiz devam ediyoruz. Düziçi Adalet Binamızın şimdiden adalet teşkilatımıza, yargı camiamıza, ilçemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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