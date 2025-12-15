Habertürk
        Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 15.12.2025 - 15:39 Güncelleme: 15.12.2025 - 15:43
        Osmaniye'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alibeyli köyünde plakaları öğrenilemeyen Ali Ö. (48) idaresindeki otomobil ile Mahir G'nin (19) kullandığı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Mahir G. ve yanındaki A.N.G. (15) ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

