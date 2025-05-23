Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Sulama için tarlaya gitti, cesedi bulundu

        OSMANİYE'desulama için tarlaya giden tarım işçisi Murat Arı'nın (36), sulama kanalında cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 11:32 Güncelleme: 23.05.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sulama için tarlaya gitti, cesedi bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        OSMANİYE'desulama için tarlaya giden tarım işçisi Murat Arı'nın (36), sulama kanalında cesedi bulundu.

        Olay, Cevdetiye beldesi yakınlarındaki Seyrantepe köyünde meydana geldi. Sulama için mısır tarlasına giden tarım işçisi Murat Arı'dan haber alamayan tarla sahibi, durumu kontrol etmek için bölgeye gitti. Arı'yı sulama kanalında hareketsiz halde bulan tarla sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Murat Arı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Arı'nın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İşte Fenerbahçe'deki kritik zirvenin detayları!
        İşte Fenerbahçe'deki kritik zirvenin detayları!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Yapı ruhsat ve izinlerinde sert düşüş
        Yapı ruhsat ve izinlerinde sert düşüş
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Danimarka Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip olacak
        Danimarka Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip olacak
        OnlyFans'in satışı için 8 milyar dolarlık görüşme
        OnlyFans'in satışı için 8 milyar dolarlık görüşme
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Ege'de sıcaklık rekoru bekleniyor!
        Ege'de sıcaklık rekoru bekleniyor!
        İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin 3 gözaltı kararı!
        İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin 3 gözaltı kararı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Netanyahu ve Batı arasında ipler gergin
        Netanyahu ve Batı arasında ipler gergin
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        Herkesin aynı göründüğü yere nasıl vardık?
        Herkesin aynı göründüğü yere nasıl vardık?

        Benzer Haberler

        "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" projesinin Osmaniye'deki saha uygulaması...
        "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" projesinin Osmaniye'deki saha uygulaması...
        Osmaniye'de Müzeler Haftası kutlandı
        Osmaniye'de Müzeler Haftası kutlandı
        Osmaniye'de engelli bireylere "Sevgi İzi" uygulaması
        Osmaniye'de engelli bireylere "Sevgi İzi" uygulaması
        Osmaniye'de bir kişinin parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
        Osmaniye'de bir kişinin parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
        Astronot Tuva Cihangir Atasever, Osmaniye'de öğrencilerle buluştu
        Astronot Tuva Cihangir Atasever, Osmaniye'de öğrencilerle buluştu
        Osmaniye'de "Geçmişten Geleceğe Milli Kültür" sergisi açıldı
        Osmaniye'de "Geçmişten Geleceğe Milli Kültür" sergisi açıldı