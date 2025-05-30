Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de sağanak; alt geçitler göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

        OSMANİYE'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Devlet Bahçeli Alt Geçidi suyla doldu ve tedbir amaçlı olarak çift yönlü bir süre araç trafiğine kapatıldı, birçok ev iş yerini de su bastı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 00:44 Güncelleme: 30.05.2025 - 00:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de sağanak; alt geçitler göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        OSMANİYE’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Devlet Bahçeli Alt Geçidi suyla doldu ve tedbir amaçlı olarak çift yönlü bir süre araç trafiğine kapatıldı, birçok ev iş yerini de su bastı.

        Osmaniye'de sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artırarak devam eden sağanak, kentin birçok bölgesinde su baskınlarına yol açtı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne su baskını, araçta mahsur kalma gibi çok sayıda ihbar ulaştı. Osmaniye Belediyesi İtfaiye, Su Kanalizasyon, Zabıta, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile AFAD ekipleri, yaşanan olumsuzlukların ve mağduriyetlerin giderilmesi için yoğun mesai harcadı.

        Musa Şahin Bulvarı üzerindeki Devlet Bahçeli Alt Geçidi, aşırı yağış sebebiyle suyla doldu. Ulaşım çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı yoğun çalışmalar sonucu su tahliye edilerek, alt geçit kısa sürede tekrar ulaşıma açıldı.

        Esenevler, Mareşal Fevzi Çakmak, Mimar Sinan, Fakıuşağı, Ahmet Yesevi ve Baş mahallelerinde ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için yoğun çaba gösterirken, bazı rögar kapaklarından suyun dışarı taştığı, bazı araçların ise plakalarının düştüğü görüldü. Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak!
        Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak!
        İsrail ateşkesi kabul etti
        İsrail ateşkesi kabul etti
        Adem Asil, Avrupa Şampiyonu!
        Adem Asil, Avrupa Şampiyonu!
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük!
        Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük!
        Fransa'da 'sigara içme yasağı'
        Fransa'da 'sigara içme yasağı'
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Kerem Aktürkoğlu evlendi
        Kerem Aktürkoğlu evlendi
        Dört millet bahçesi açıldı
        Dört millet bahçesi açıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Trump yönetimi Yüksek Mahkemeye gidebilir
        Trump yönetimi Yüksek Mahkemeye gidebilir
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Osmaniye'de aile hekimini tehdit edip merkeze zarar veren şüpheli gözaltınd...
        Osmaniye'de aile hekimini tehdit edip merkeze zarar veren şüpheli gözaltınd...
        Osmaniye'de kuvvetli sağanak etkili oldu
        Osmaniye'de kuvvetli sağanak etkili oldu
        Osmaniye'de Yeşilayın geleneksel bisiklet turu 1 Haziran'da düzenlenecek
        Osmaniye'de Yeşilayın geleneksel bisiklet turu 1 Haziran'da düzenlenecek
        Osmaniye'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri yapıldı
        Osmaniye'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri yapıldı
        Osmaniye'de orman yangını tatbikatı yapıldı
        Osmaniye'de orman yangını tatbikatı yapıldı