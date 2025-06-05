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        Toroslar EDAŞ Osmaniye'nin enerji altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini duyurdu

        KESİNTİSİZ ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Toroslar EDAŞ, 2025 yılının ilk üç ayında Osmaniye'de bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:19 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:25
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        Toroslar EDAŞ Osmaniye'nin enerji altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini duyurdu
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        KESİNTİSİZ ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Toroslar EDAŞ, 2025 yılının ilk üç ayında Osmaniye’de bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü duyurdu. Şirket, enerji altyapısını yenileyerek güçlendirirken, dijital dönüşüm ve müşteri odaklı projelere de öncelik verdiğini bildirdi.

        Toroslar EDAŞ, Osmaniye’de hizmet verdiği 3.122 trafo ve 13.268 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti. Ayrıca, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarını da sürdürdü.

        Şirket, Merkez, Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas ve Toprakkale ilçelerinde toplamda 2.653 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Bunun yanı sıra, 10 pano, 34 trafo ve 16 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 294 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

        Şirket, hizmet verdiği 269 binden fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 10 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 567 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 21 yeni elektrik panosu ve 12 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi. Şirket tarafından edinilen bilgiye göre 2025 yılının ilk üç ayı için yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirdi.

        Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

        “Müşteri odaklı yaklaşımla 7 gün 24 saat hizmet sunan Toroslar EDAŞ, toroslaredas.com, Web ChatVolt anlık mesajlaşma, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, 0(322) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi’nden tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ederken, sosyal medya hesapları aracılığı ile de müşterilerin talep ve şikayetleri karşılanıyor.

        “Toroslar EDAŞ, Osmaniye’deki enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlarına kararlılıkla devam edecek.”

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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