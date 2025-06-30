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        Eşi ve oğlu gibi 15 yıl sonra trafik kazasında yaşamını yitirdi

        OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde yangın söndürme arazözü ile çarpışan otomobilin sürücüsü Ali Paşaoğlu (73) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 10:55 Güncelleme: 30.06.2025 - 11:00
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        Eşi ve oğlu gibi 15 yıl sonra trafik kazasında yaşamını yitirdi
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        OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde yangın söndürme arazözü ile çarpışan otomobilin sürücüsü Ali Paşaoğlu (73) hayatını kaybetti. Paşaoğlu’nun 15 yıl önce de eşi ve oğlunun da trafik kazasında yaşamını yitirdiği belirtildi.

        Kaza, dün gece saatlerinde Şehit Orhan Gök Mahallesi Kadirli-Cığcık kara yolunda meydana geldi. Yangından dönen arazöz, karşı yönden gelen Ali Paşaoğlu yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada Paşaoğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ali Paşaoğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Paşaoğlu’nun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Arazözün şoförü ifadesi için polis merkezine götürüldü.

        Bu arada, Ali Paşaoğlu’nun eşi ve oğlunun da 10 Nisan 2010’da Adana’nın Kozan ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybettiği belirtildi.

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        Galeri

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