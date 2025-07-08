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        Osmaniye'de silahlı kavga; 2 yaralı

        OSMANİYE'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 16:21 Güncelleme: 08.07.2025 - 16:25
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        Osmaniye'de silahlı kavga; 2 yaralı
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        OSMANİYE'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, öğle saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi 19548 Sokak’ta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi tabanca ile yaralandı. Silah sesleriyle korku yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olaya karışan 2 şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Silahların ateşlenme anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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