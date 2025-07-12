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        Beyin ölümü gerçekleşen Özkan'ın organları 2 hastaya umut oldu

        OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Özkan Keleş'in (19) organları, 2 hastaya umut oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 10:43 Güncelleme: 12.07.2025 - 10:45
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        Beyin ölümü gerçekleşen Özkan'ın organları 2 hastaya umut oldu
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        OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Özkan Keleş’in (19) organları, 2 hastaya umut oldu.

        Düziçi ilçesinde 5 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan Özkan Keleş, Osmaniye Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedaviye alındı. Özkan Keleş’in, 9 Temmuz’da beyin ölümü gerçekleşti. Aile çocuklarının organlarının başka hastalara umut olması için bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Osmaniye Devlet Hastanesi Doku ve Organ Nakil Koordinatörlüğü, Sağlık Bakanlığı Organ ve Doku Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçti. Bakanlık tarafından görevlendirilen organ nakli cerrahi ekibi hastaneye gelerek operasyonla Keleş’in organlarını aldı. Özkan Keleş'in karaciğeri Bursa’ya, bir böbreği de Gaziantep'e, organ bekleyen hastalara nakledilmek için gönderildi. Özkan Keleş ise Düziçi'nde toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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