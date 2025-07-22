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        Özel Harekat polisleri dualarla Suriye'ye uğurlandı

        SURİYE'de görev yapacak Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı timler, düzenlenen törenle görev yerlerine uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 09:55 Güncelleme: 22.07.2025 - 10:00
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        Özel Harekat polisleri dualarla Suriye'ye uğurlandı
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        SURİYE’de görev yapacak Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne bağlı timler, düzenlenen törenle görev yerlerine uğurlandı.

        Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde düzenlenen uğurlama törenine Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz’ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Şener Kaytez ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva katıldı. Törende konuşan Vali Yılmaz, “Daha önce birçok arkadaşınızı, sizleri yolcu ettik, Allah’a hamdolsun gidip döndünüz. Bugün de sizleri dualarımızla bu kutlu göreve gönderiyoruz. Siz kahramanlarımız, her zaman görevi hakkıyla yapan, gerçek anlamda vatansever, memleket aşığısınız. Her zaman gurur duyduğumuz kahraman Özel Harekat polislerimizi yine önemli bir göreve uğurluyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin, yolunuz açık olsun, hayırlısıyla gidip dönmeyi nasip etsin” dedi.

        Yapılan konuşmaların ardından okunan dualarla Özel Harekat polisleri görev yerlerine uğurlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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