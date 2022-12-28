OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Uzun, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde oyunu Kahraman Bekçili'nin "Kömür karası gözyaşları"ndan yana kullanan Uzun, spor kategorisinde Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü", çevre-yaşam kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Uzun, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.

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