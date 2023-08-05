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        DOSYA HABER - Osmaniye'de 4 bin, Adana'da 1682 deprem konutu yükseliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 11:00
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        DOSYA HABER - Osmaniye'de 4 bin, Adana'da 1682 deprem konutu yükseliyor
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        OSMANİYE/ADANA (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER/EREN BOZKURT - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de afetzedeler için 4 bin, Adana'da da 1682 konutta çalışmalar sürüyor.

        AA'nın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin altıncı ayı kapsamında afetten etkilenen illerde yürütülen çalışmalara yönelik hazırladığı, 6 Ağustos'a kadar sürecek haber dosyasının 17'nci bölümünde Osmaniye ve Adana'da yapımı süren kalıcı konutlara ilişkin çalışmalar ele alındı.

        Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerden Osmaniye'de, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) çalışmaları sürüyor.

        Depremzedeler için kent merkezi ile Düziçi, Hasanbeyli, Toprakkale ve Sumbas ilçelerine toplamda 12 bin 243 konut inşa edilecek.

        Yapım aşamasındaki 4 bin konut ile 1356 köy evinin inşası devam ediyor, diğerlerinin ihale süreci bekleniyor.

        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, konutların bir an önce vatandaşlara teslim edilebilmesi için çalışmalara aralıksız devam edildiğini söyledi.

        Yakın zamanda 1000 konutun daha ihalesinin yapılacağını belirten Yılmaz, "Konutlarımız çok hızlı bir şekilde yapılıyor. Depremlerde, TOKİ'mizin yaptığı konutlarda hiçbir sıkıntı olmadığını gördük. Hatta biz de 9-10 katlı çok eski, yıkılır dediğimiz konutlarda bile hiçbir şey olmadı. Yani TOKİ'nin sağlam, depreme dayanıklı konutlar yapması bizim açımızdan, milletimiz açısından, devletimiz, ülkemiz açısından çok kıymetli." diye konuştu.

        - "Vatandaşlarımız, yaşadıkları yerden ayrılmamış olacaklar"

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kalıcı konutlar ve yerinde dönüşümle ilgili hızlı ve önemli kararlar aldığının altını çizen Yılmaz, şunları aktardı:

        "Vatandaşların, alınan kararların uygulanması sırasında bizlere yardımcı olmaları halinde çok daha hızlı sonuçlar alabiliriz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız öncülüğünde yerinde dönüşüm şeklinde bir çalışma başlatıldı. Bu, şehirlerimizin bulunduğu yerde, yıkılan yerlerde binaların yapılması, oraları tekrar canlı hale getirecektir. Bir de vatandaşlarımız, yaşadıkları yerden ayrılmamış olacaklar. Devletimizle işbirliği içinde çok hızlı bir uyum içinde çalışmaları halinde, çok daha kısa sürede konutlarına kavuşmaları mümkün olacaktır."

        Yılmaz, yapımı süren konutların yakın zamanda hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İhale edilerek yapımına başlananların yıl sonunda önemli bir kısmı teslim edilmiş olacak. Bunlara ilaveten 1000 konutun daha ihalesi yapılacak. O konutların da bir yıl gibi bir sürede yapılıp teslim edileceğini umuyoruz. Yapılan konutlarımızın hepsi depreme dayanıklı. Türkiye biliyoruz ki bir deprem bölgesi. Burada 500 yıl önce olmuş bir deprem ama 500 yıl sonra yine oldu. Depremin saatini, zamanını öngörmek mümkün değil. Ülkemizin her yerinde deprem olabilir. Biz depremi olmasını beklemeden, depreme dayanıklı yapılar yapmalıyız. Çok katlı binalara gitmemeliyiz. Bu konuda Bakanlığımız çok kararlı."

        - Adana'da kalıcı konutların yıl sonunda teslimi planlanıyor

        Depremlerden etkilenen Adana'da da TOKİ tarafından temelleri atılan kalıcı konutların inşasına devam ediliyor.

        Merkez Çukurova ilçesi Şambayadı, merkez Sarıçam ilçesi Buruk ve Ceyhan ilçesi Mithatpaşa mahallelerinde çalışmalar sürüyor.

        Yıl sonunda teslimi planlanan konutlarda, örnek daireler de tamamlanmaya başladı.

        Şambayadı Mahallesi'nde 581, Buruk Mahallesi'nde 590 ve Mithatpaşa Mahallesi'nde 511 olmak üzere toplam 1682 konutun yapımının tamamlanmasıyla kentteki afetzedeler evlerine kavuşacak.

        Ayrıca, kentte 1318 konutun daha yapımına ihale süreçlerinin tamamlanmasıyla başlanacak.

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