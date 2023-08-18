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        Osmaniye'de kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 17:20
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        Osmaniye'de kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı
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        OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bir iş yerinden elektrik kablosu çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

        Toprakkale ilçesindeki Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iş yerinden elektrik kabloları çalındı.

        İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

        Ekipler, yaptıkları çalışmayla hırsızlık olayına karışan 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.

        Zanlılar Ö.T. ve Ö.Ş, ilçe merkezindeki ikametlerine yapılan baskınla yakalandı, çalınan kablolar da burada bulundu.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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