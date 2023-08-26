Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Şehit İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun'un Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 18:55 Güncelleme: 26.08.2023 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun'un Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        OSMANİYE (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun'un şehadet haberi, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan annesine ulaştırıldı.

        Torun'un İlbistanlı köyünde yaşayan annesi Aysel Torun'un evine giden Toprakkale Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu ve askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini verdi.

        Haberin ardından ailenin evinin önüne taziye çadırı kuruldu, Türk bayrakları asıldı.

        Taziye çadırına giden ailenin yakınları ve komşuları, başsağlığı dileklerini iletti.

        Şehidin babasının 2021'de vefat ettiği öğrenildi.

        Evli ve bir çocuk babası Torun'un naaşı, yarın Kadirli ilçesinde ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

        Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun'un şehit olduğunu bildirmişti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Akşener Afyonkarahisar'da: Yeni bir yol...
        Akşener Afyonkarahisar'da: Yeni bir yol...
        Arkadaş cinayeti! Boynundan bıçakladı
        Arkadaş cinayeti! Boynundan bıçakladı
        Küllerinden doğdu
        Küllerinden doğdu
        Caddenin ortasında öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Caddenin ortasında öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Ünlü modele 'İsrail düşmanı' suçlaması
        Ünlü modele 'İsrail düşmanı' suçlaması
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        "Acı verici bir idman"
        "Acı verici bir idman"
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Antik kentin altında tespit edildi
        Antik kentin altında tespit edildi
        10 unutulmaz yarış filmi
        10 unutulmaz yarış filmi
        Otomobil uçuruma devrildi: 4 ölü, 3 yaralı!
        Otomobil uçuruma devrildi: 4 ölü, 3 yaralı!
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Arpa yüklü TIR'daki 40 kilo uyuşturucuyu 'Pars' buldu (2)
        Arpa yüklü TIR'daki 40 kilo uyuşturucuyu 'Pars' buldu (2)
        Arpa yüklü TIR'daki 40 kilo uyuşturucuyu 'Pars' buldu
        Arpa yüklü TIR'daki 40 kilo uyuşturucuyu 'Pars' buldu
        GÜNCELLEME - Osmaniye'de arpa yüklü tırda 40 kilogram sentetik uyuşturucu e...
        GÜNCELLEME - Osmaniye'de arpa yüklü tırda 40 kilogram sentetik uyuşturucu e...
        Osmaniye'de arpa yüklü tırda 40 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Osmaniye'de arpa yüklü tırda 40 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        GÜNCELLEME - Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor