Osmaniye'de 3 içme suyu kuyusu açıldı

Osmaniye Belediyesi, 3 ayrı noktada yeni içme suyu kuyusu açıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve Zorkun Yaylası'ndaki vatandaşların içme suyu ihtiyacının karşılanması için çalışmalar devam etti.

Bu kapsamda, Amanos Dağları'nda 3 ayrı su kaynağında kuyu açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Kadir Kara, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin kentteki içme suyu kaynaklarını olumsuz etkilediğini anlattı.

Kara, elde edilen suyun vatandaşlara ulaştırılacağını, yeni kuyu açma çalışmalarının süreceğini belirtti.