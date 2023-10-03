Osmaniye'de 3 içme suyu kuyusu açıldı
Osmaniye Belediyesi, 3 ayrı noktada yeni içme suyu kuyusu açıldığını bildirdi.
Osmaniye Belediyesi, 3 ayrı noktada yeni içme suyu kuyusu açıldığını bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve Zorkun Yaylası'ndaki vatandaşların içme suyu ihtiyacının karşılanması için çalışmalar devam etti.
Bu kapsamda, Amanos Dağları'nda 3 ayrı su kaynağında kuyu açıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Kadir Kara, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin kentteki içme suyu kaynaklarını olumsuz etkilediğini anlattı.
Kara, elde edilen suyun vatandaşlara ulaştırılacağını, yeni kuyu açma çalışmalarının süreceğini belirtti.