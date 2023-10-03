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        Osmaniye'de 3 içme suyu kuyusu açıldı

        Osmaniye Belediyesi, 3 ayrı noktada yeni içme suyu kuyusu açıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 15:31 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:54
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        Osmaniye'de 3 içme suyu kuyusu açıldı
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        Osmaniye Belediyesi, 3 ayrı noktada yeni içme suyu kuyusu açıldığını bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve Zorkun Yaylası'ndaki vatandaşların içme suyu ihtiyacının karşılanması için çalışmalar devam etti.

        Bu kapsamda, Amanos Dağları'nda 3 ayrı su kaynağında kuyu açıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Kadir Kara, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin kentteki içme suyu kaynaklarını olumsuz etkilediğini anlattı.

        Kara, elde edilen suyun vatandaşlara ulaştırılacağını, yeni kuyu açma çalışmalarının süreceğini belirtti.

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