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        OKÜ, "Yenilenebilir Enerji ve Batarya Teknolojileri" alanında ihtisaslaşacak

        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, "Yenilenebilir Enerji ve Batarya Teknolojileri" alanında Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı'na alınmalarının hem üniversiteye hem de bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 10:25 Güncelleme: 14.10.2023 - 10:25
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        OKÜ, "Yenilenebilir Enerji ve Batarya Teknolojileri" alanında ihtisaslaşacak
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        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, "Yenilenebilir Enerji ve Batarya Teknolojileri" alanında Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı'na alınmalarının hem üniversiteye hem de bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

        Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından OKÜ'nün, Bitlis Eren, Çankırı Karatekin üniversiteleri ile Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı'na dahil edildiğini hatırlattı.

        OKÜ'nün sahip olduğu altyapı ile seçilen ihtisaslaşma alanı doğrultusunda, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının farklı uygulamalarda yaygınlaşmasına ve enerji maliyetlerinin azalmasına katkı sağlamak amacıyla çalışacağını aktaran Uzun, şöyle konuştu:

        "Osmaniye, Enerji İhtisas Endüstri ve Yumurtalık Serbest bölgelerine son derece yakın bir konumda bulunuyor. Bu coğrafi özelliği, bölgede kurulması planlanan rafinerilerden petrokimya tesislerine, petrol ve doğal gaz depolama tesislerinden tersanelere, limanlardan enerji santrallerine ve arıtma tesislerine kadar birçok işletme için ideal bir konum sunuyor. Üniversitemiz, bu işletmelerin nitelikli eleman ihtiyaçlarına ve danışmanlık gereksinimlerine cevap vermek için önemli bir role sahip."

        Uzun, OKÜ'nün, "Yenilenebilir Enerji ve Batarya Teknolojileri" alanında ihtisaslaşmasının, özellikle enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve batarya teknolojileri konularında araştırma-geliştirme, danışmanlık hizmetleri sunarak bölgenin kalkınmasına ve istihdamın artmasına büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

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