Osmaniye'de "Dünya Astsubaylar Günü" kutlandı
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Osmaniye İl Başkanlığı tarafından Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Osmaniye İl Başkanlığı tarafından Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
TEMAD Osmaniye Şubesi tarafından Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen etkinlik Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
TEMAD Osmaniye Şube Başkanı Şenel Yıldız, burada yaptığı konuşmada, Dünya Astsubaylar Günü'nün gururla kutlandığını belirtti.
Konuşmaların ardından emekli astsubay gazilere plaket verildi.