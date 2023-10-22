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        Osmaniye'de anne ve babasını darbettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de anne ve babasını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 12:30 Güncelleme: 22.10.2023 - 12:30
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        Osmaniye'de anne ve babasını darbettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'de anne ve babasını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Esenevler Mahallesi'nde oturan çiftin, oğullarından şiddet gördüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Şüpheli M.Ş. (34), saklandığı adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlının, uyuşturucu satın almak için anne ve babasından para istediği öne sürüldü.

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