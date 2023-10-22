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        Osmaniye'de tırın 4 araca çapması sonucu 5 kişi yaralandı

        Osmaniye'de tırın yol çalışması nedeniyle bekleyen 4 araca çapması sonucu yaralanan 5 kişi, hastanelere kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 22:54 Güncelleme: 22.10.2023 - 23:02
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        Osmaniye'de tırın 4 araca çapması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Osmaniye'de tırın yol çalışması nedeniyle bekleyen 4 araca çapması sonucu yaralanan 5 kişi, hastanelere kaldırıldı.

        A.E. idaresindeki 09 AGF 992 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Düziçi ilçesi yakınlarında, yol yapım çalışması nedeniyle bekleyen 01 BT 919 plakalı tır, 80 HC 979 ve 34 UP 6514 plakalı otomobiller ile 63 ADM 487 plakalı minibüse çarptıktan sonra karşı şeride geçti.

        Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Düziçi ve Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.

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