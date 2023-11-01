Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de meyve ağaçları çiçek açtı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı meyve ağaçlarının çiçek açması dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 13:27 Güncelleme: 01.11.2023 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de meyve ağaçları çiçek açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı meyve ağaçlarının çiçek açması dikkati çekti.

        Oruçbey köyünde yaşayan Recep Çeri, gazetecilere, bahçesinde bulunan meyve ağaçlarının normalde şubat ve mart ayında çiçek açtığını söyledi.

        Ağaçlarının bu yıl ikinci kez çiçek açtığını anlatan Çeri, "Bölgemizde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde gidiyor. Kasıma girdiğimiz bu günlerde elma, armut ve vişne ağaçları tekrar çiçek açtı. Normalde bu ağaçların şubat ve martta çiçek açması gerekiyordu. Bir yıl içinde ikinci baharı yaşadık." diye konuştu.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Murat Kuru da normalden daha sıcak giden mevsimlerde bu tip olaylara rastladıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Süt fiyatlarında son durum
        Süt fiyatlarında son durum
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Dünyada bir ilk! Beşli çapraz karaciğer nakli yapıldı
        Dünyada bir ilk! Beşli çapraz karaciğer nakli yapıldı
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Orhan Pamuk komşularıyla mahkemelik oldu!
        Orhan Pamuk komşularıyla mahkemelik oldu!
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Kardeşini vurdu, yeğenini öldürdü! Kanlı miras!
        Kardeşini vurdu, yeğenini öldürdü! Kanlı miras!
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Kabusu bitmiyor!
        Kabusu bitmiyor!
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!

        Benzer Haberler

        Kadirli'de asayiş uygulaması 14 zanlı tutuklandı
        Kadirli'de asayiş uygulaması 14 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de kadınları taciz ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de kadınları taciz ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 50 zanlı yakalandı
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 50 zanlı yakalandı
        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde afetzede esnafa yapılan 95 prefabrikten 65'i t...
        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde afetzede esnafa yapılan 95 prefabrikten 65'i t...
        Doğaüstü yetenekleri olduğunu söyleyerek taciz etti, tutuklandı
        Doğaüstü yetenekleri olduğunu söyleyerek taciz etti, tutuklandı
        Er Eyüp Uzuntaş, Osmaniye´de son yolculuğuna uğurlandı
        Er Eyüp Uzuntaş, Osmaniye´de son yolculuğuna uğurlandı