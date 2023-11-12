CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'de konuştu: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hep beraber, omuz omuza Türkiye Cumhuriyeti'ni tekrar Atatürk'ün partisi yönetene kadar çok çalışacağız." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hep beraber, omuz omuza Türkiye Cumhuriyeti'ni tekrar Atatürk'ün partisi yönetene kadar çok çalışacağız." dedi.

Özel, partisinin Osmaniye İl Başkanlığı önünde düzenlenen "Halk Buluşması" etkinliğinde, seçimin ardından CHP'yi ayağa kaldırıp, morali yükseltmek istediklerini söyledi.

Bir dinleyicinin, hediye ettiği kasketi takan Özel, "1970'lerde bu şapkayı bir CHP genel başkanı taktı, 2 genel, 2 yerel seçimden partimizi birinci çıkarttı. Şimdi Ekrem Başkan şapkayı taktı, 31 Mart'ta İstanbul'u alıyor. Türkiye'de belediyeleri artırıyoruz." diye konuştu.

Özel, yerel seçimde Osmaniye ve ilçe belediyelerini kazanacaklarını belirterek, kendisine sahip çıkan partililere teşekkür etti.

Partiyi, yaş ortalaması 43 olan Parti Meclisi ile yaş ortalaması 46 olan Merkez Yönetim Kurulunun yönettiğini dile getiren Özel, şöyle konuştu:

"Her bakanlığın karşısına bir gölge bakan koyduk. Genel başkan yardımcılarımız büyük emek ve gayretle çalışacaklar. Göreceksiniz, önce 31 Mart'ı kazanacağız. Yetmez, Ekrem Başkan ve Özgür Özel şapkaları taktık önümüzdeki dönem iktidar olacağız. Hep beraber, omuz omuza Türkiye Cumhuriyeti'ni tekrar Atatürk'ün partisi yönetene kadar çok çalışacağız."

- "Babaevinin kapılarını açıyoruz"

Özel, CHP'yi "babaevi"ne benzeterek, "Babaevi şimdi kalabalıklaşacak. Bayram değil, seyran değil daha seçim atmosferi yok ama değişimin heyecanıyla Osmaniye'de bu meydanı doldurdunuz. Babaevinin kapılarını açıyoruz. Başı sıkışan, derdi tasası olan artık babaevine döner. Zira babaevinin tapusu ne Özgür Özel'de ne Kemal Bey'deydi. Babaevinin tapusu, Ecevit'te de İsmet Paşa'da da yoktu. Tapu bir kişiye kayıtlı, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk."

Osmaniye'nin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilendiğini anımsatan Özel, "Verilen sözler tutulmuyor. Yapılması gereken evlerin daha inşaatları yok. Sade 2 blok TOKİ dışında bir şey ortaya çıkmış değil. Oysaki bir yıl dolduğunda evleri vereceklerdi. Bu sözleri takip etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özel, kentteki Suriyeli sığınmacılara değinerek, "Bir an önce Suriye ile barış sağlanmalı, Suriyeliler memleketlerine yollanmalı. Biz de memleketimizin imkanlarını kendi gençlerimize, yoksullarımıza seferber etmeliyiz. Size söz veriyorum; Osmaniye bundan sonra da Özgür Özel'in memleketi olmaya devam edecek." diye konuştu.

Platformdaki Ekrem İmamoğlu'na seslenen Özel, şunları kaydetti:

"Osmaniye Belediyesini alırlarsa İstanbul Büyükşehir ile kardeş belediye yapar mıyız? 'En güzel projeleri yaparız' diyor. Osmaniye'yi, bu çalışmayan, yüzü gülmeyen, kente bir şey katmayan yönetim anlayışından kurtarın."

Programının ardından Özel, ziyaret ettiği CHP İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü ile basına kapalı görüştü.

Kentteki programları kapsamında Özel, 1991'de Kars'ın Digor ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Pehlivan'ın Mevlana Mahallesi'nde yaşayan kardeşlerini ziyaret etti.

Daha sonra beraberindekilerle Karaçay Konteyner Kenti'ne giden Özel, burada depremzedelere hitap etti.

Bu arada Özel ve İmamoğlu, Hatay'dan Osmaniye'ye geçerken Toprakkale ilçesinde top oynayan çocuklarla şut çekti, sohbet etti.