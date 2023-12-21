Osmaniye'de eski cezaevi binası kadınlar için üretim merkezi oldu MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde atölyeye dönüştürülen eski cezaevi binasında ahşaptan masa, sehpa ve oyuncak üreten kadınlar, ürünleri e-ticaret üzerinden satışa sunuyor.

MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde atölyeye dönüştürülen eski cezaevi binasında ahşaptan masa, sehpa ve oyuncak üreten kadınlar, ürünleri e-ticaret üzerinden satışa sunuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Aile Destek Merkezi projesi kapsamında, ilçede bir yıl önce Bahçe Yöresel Üretim ve El Sanatları Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu.

Kaymakamlık ve Bahçe Belediyesi, kooperatif üyesi kadınların üretime katılması ve ekonomik kazanç sağlayabilmesi amacıyla atıl durumdaki cezaevi binasını tadilattan geçirerek üretim atölyesi haline getirdi.

Atölyede kadınlar, masa, sehpa ve oyuncak gibi ahşap ürünler yaparak kazanç elde etmeye başladı.

- "Ahşap atölyemizde 7 kadın çalışıyor"

Bahçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı, AA muhabirine, kullanılmayan cezaevini belediye işbirliğinde kadın kooperatifi için üretim merkezi haline dönüştürdüklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleriyle faaliyetlerine bir süre ara veren atölyede üretimin yeniden başladığını belirten Kayabaşı, kadınların burada ahşaptan masa, sehpa ve oyuncaklar yaptığını anlattı.

Kadınların yaptığı ürünlerin internet üzerinden satıldığını aktaran Kayabaşı, "Allah'a şükür güzel satış rakamlarına ulaştık. Şu anda ahşap atölyemizde 7 kadın çalışıyor. Hedefimiz her geçen gün bu sayıyı artırmak. İnternet üzerinden satış yaptığımız site, kadın kooperatiflerine ciddi destek veriyor, kargo ve komisyon ücreti almıyor. Şu an günlük 160 kargoya kadar çıkabildik. İnşallah hedefimiz günlük 1000 kargoya ulaşmak." diye konuştu.

Atölyede çalışan 23 yaşındaki Sümeyra Şen de bir yıldır kooperatif bünyesinde güzel ürünler yaptıklarını ifade etti.

Bir çocuk annesi Mehtap Aydın ise diğer kadın kooperatiflerinin daha çok el işi ve gıda üzerine çalıştığını, kendilerinin ise farklı alanlarda istihdam edildiklerini dile getirdi.

Atölyede çalışmanın zor ama zevkli olduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"İşimizi sevdiğimiz için zorlandığımızı düşünmüyorum. Ürünlerimizi Türkiye'nin her yerine göndermeye çalışıyoruz. Günlük kargo çıkışlarımız çok iyi. Daha da çoğaltmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca burada yaptığımız oyuncakları depremden zarar gören okullara gönderiyoruz, okullarımızın da yenilenmesine yardımcı oluyoruz. Buradan elde edilen gelir ise kooperatif bünyesinde çalışan kadınlarımıza yönelik kullanılıyor."