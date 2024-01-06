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        Osmaniye dere yatağına düşen otomobildeki anne ile kızı yaralandı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, dere yatağına düşen otomobildeki anne ile kızı hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 12:45 Güncelleme: 06.01.2024 - 12:50
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        Osmaniye dere yatağına düşen otomobildeki anne ile kızı yaralandı
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        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, dere yatağına düşen otomobildeki anne ile kızı hastaneye kaldırıldı.

        Rahime B. idaresindeki 80 DY 627 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Şehit Polis Memuru Fethi Sekin Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Deliçay Deresi yatağına devrildi.

        Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Rahime B. ile yanındaki kızı Ceyda B, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

        Yaralılar, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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