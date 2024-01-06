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        Osmaniye'de motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, motosiklet çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 12:46 Güncelleme: 06.01.2024 - 12:51
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        Osmaniye'de motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, motosiklet çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kenarında 80 AFE 862 numaralı plaka buldu.

        Motosiklete ait olduğu belirlenen plakanın sahibine ulaşan ekipler, motosikletin çalındığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, yaptıkları çalışmayla motosikleti bularak sahibine teslim etti.

        Motosikleti çaldığı iddiasıyla İ.Ç. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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