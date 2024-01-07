Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü törenle kutlandı

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Devlet Bahçeli Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten ve Belediye Başkanı Kadir Kara, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Katılımcılar, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Anıt Şeref Defteri'ni imzalayan Vali Yılmaz, Osmaniye'nin, düşmana geçit vermeyen şehitlerin diyarı olduğunu söyledi.

Halk oyunları ve mehteran takımının sahne aldığı programda, Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölük Komutanlığı ekipleri tüfekleriyle gösteri yaptı.

Tören, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı timinin helikopterle gerçekleştirdiği "üzüm salkımı" hareketiyle sona erdi.

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