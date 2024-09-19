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        Osmaniye'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 10:45 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:10
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        Osmaniye'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        O.K'nin kullandığı 80 KZ 123 plakalı otomobil, Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi'nde refüjdeki ağaca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla araçta sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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