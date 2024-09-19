Osmaniye'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
O.K'nin kullandığı 80 KZ 123 plakalı otomobil, Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi'nde refüjdeki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçta sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.