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        OKÜ "60+ Tazelenme Üniversitesi" akademik yılı törenle başladı

        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) bünyesinde kurulan "60+ Tazelenme Üniversitesi"nin akademik yılı törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 16:47 Güncelleme: 26.09.2024 - 16:47
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        OKÜ "60+ Tazelenme Üniversitesi" akademik yılı törenle başladı
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        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) bünyesinde kurulan "60+ Tazelenme Üniversitesi"nin akademik yılı törenle açıldı.

        Vali Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz Amfisi'nde gerçekleştirilen törende, eğitimin bir ülkenin gelişmesinde çok önemli olduğunu belirtti.

        Öğrenmenin yaşının olmadığını ifade eden Yılmaz, "Osmaniye'mizin 60+ Tazelenme Üniversitesinin çok değerli öğrencileri, bunu siz çok güzel gösterdiniz. Bu eğitime katıldığınız ve önem verdiğiniz için teşekkür ederim." dedi.

        OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun da projenin amacının toplumdaki belirli bir yaş üzerindeki kesimin bilgi ve becerilerini artırmak ve toplumsal hayata daha etkin anlamda katılımlarını sağlamak olduğunu söyledi.

        Konuşmaların ardından 60 yaş üstü 3'ü kadın 10 öğrencinin katıldığı "60+ Tazelenme Üniversitesi"nin ilk dersi verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile OKÜ işbirliği ile kurulan üniversitede, öğrencilere 4 yıl süresince sosyal yaşam, sağlık, sanat ve yeteneğe dayalı konularla ilgili eğitimler verilecek.

        Törene, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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