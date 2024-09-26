OKÜ "60+ Tazelenme Üniversitesi" akademik yılı törenle başladı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) bünyesinde kurulan "60+ Tazelenme Üniversitesi"nin akademik yılı törenle açıldı.

Vali Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz Amfisi'nde gerçekleştirilen törende, eğitimin bir ülkenin gelişmesinde çok önemli olduğunu belirtti.

Öğrenmenin yaşının olmadığını ifade eden Yılmaz, "Osmaniye'mizin 60+ Tazelenme Üniversitesinin çok değerli öğrencileri, bunu siz çok güzel gösterdiniz. Bu eğitime katıldığınız ve önem verdiğiniz için teşekkür ederim." dedi.

OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun da projenin amacının toplumdaki belirli bir yaş üzerindeki kesimin bilgi ve becerilerini artırmak ve toplumsal hayata daha etkin anlamda katılımlarını sağlamak olduğunu söyledi.