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        Osmaniye'de otomobille çarpışan elektrikli motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 17:11 Güncelleme: 06.10.2024 - 17:49
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        Osmaniye'de otomobille çarpışan elektrikli motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Peçenek-Yazlamazlı kara yolunda M.K. yönetimindeki 06 BEZ 155 plakalı otomobil ile Süleyman Polat A'nın kullandığı elektrikli motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Motosikletteki İsa A'nın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi, yaralanan Süleyman Polat A'yı hastaneye kaldırdı.

        Otomobil sürücüsü M.K, ifadesine başvurulmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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