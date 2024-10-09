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        Osmaniye'de devrilen traktörün altında kalan sürücüyü itfaiye kurtardı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 20:06 Güncelleme: 09.10.2024 - 20:17
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        Osmaniye'de devrilen traktörün altında kalan sürücüyü itfaiye kurtardı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Mehmet Paltacı idaresindeki 80 KZ 786 plakalı traktör, Karakütük köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Traktörün altında sıkışan Paltacı'yı gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak ambulansa teslim etti.

        Paltacı, Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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